«Урал» сделал общекомандное фото на крыше администрации Екатеринбурга
15:43
«Урал» провел традиционную командную фотосессию на крыше администрации города Екатеринбурга, сообщает пресс-служба клуба.
После 10 туров Тинькофф РПЛ «Урал» с 9-ю очками и расположился 12-м месте в турнирной таблице. Лидером чемпионата является «Зенит», набравший 23 балла.
В 11-м туре екатеринбургская команда сыграет с ЦСКА. Матч состоится на стадионе «Екатеринбург Арена». Начало игры — 14.00 по мск.
Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 11-й тур: расписание и результаты матчей, «Спартак» — «Динамо», «Рубин» — «Локомотив» и другие игры, новости и обзоры
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