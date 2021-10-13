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«Урал» сделал общекомандное фото на крыше администрации Екатеринбурга

15:43
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«Урал» провел традиционную командную фотосессию на крыше администрации города Екатеринбурга, сообщает пресс-служба клуба.

После 10 туров Тинькофф РПЛ «Урал» с 9-ю очками и расположился 12-м месте в турнирной таблице. Лидером чемпионата является «Зенит», набравший 23 балла.

В 11-м туре екатеринбургская команда сыграет с ЦСКА. Матч состоится на стадионе «Екатеринбург Арена». Начало игры — 14.00 по мск.

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