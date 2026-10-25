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«Спартак» не будет чемпионом, а Карседо не сильнее Семака. Мнение Алланазарова

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
У болельщиков красно-белых завышенные ожидания.
Чемпионат России. Премьер-лига. 12-й тур.
25 октября, 16:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
2:0
Спартак

Мнение

Что нового мы узнали в дерби ЦСКА — «Спартак» (2:0)? Я лично почти ничего. И ранее повторял не раз:

1. Не жду чемпионства красно-белых в этом сезоне. У болельщиков «Спартака», которые на него надеются, завышенные ожидания.

2. Не делал из Карседо какого-то невероятного тренера и смотрю на его ошибки спокойно. Многие подумали, что он какой-то волшебник, способный развалить лигу с первого захода. Находятся даже такие уникумы, которые говорят, что Карседо гораздо сильнее Семака. Чтобы такое сказать, нужно быть прям гением. На чем основаны подобные мнения, категорически непонятно.

3. Парада — трансфер, у которого нет ни одного плюса: за него заплачены деньги, он слабый игрок, занимает место русского парня, тормозя его прогресс.

4. Барко продлил контракт и перестал играть. По-хорошему, его нужно усадить на банку, но деньги уже заплачены, тренеру просто не позволят это сделать.

Эсекьель Барко.«Спартак» продлил Барко и остался в чемпионской гонке. С аргентинцем клуб может взять золото, без него — нет

5. Жедсон — главная загадка человечества. Как считаете, самый дорогой трансфер в истории клуба окупается? Я думаю, что с таким КПД за него можно было заплатить пять миллионов, а не двадцать пять.

6. Укрепляюсь во мнении, что у Карседо с Даку какое-то недопонимание. Иначе объяснить игровое время Мирлинда не могу.

Спортивный директор Франсис Кахигао и его департамент провели просто ужасную работу в летнее окно, но генеральный директор Сергей Некрасов этого не видит или не хочет видеть. Чем дольше Кахигао будет в «Спартаке», тем хуже для клуба.

Я продолжаю ждать, когда заработает «фаст-трек» — поограмма развития талантов. У ЦСКА в основе играет Кирилл Данилов (лучший российский защитник в лиге на данный момент). Кисляк и Глебов уже твердо основные. Лукин и Абдулкадыров готовы выходить и не портить игру. Фиров — под основой.

А что в «Спартаке»? Массалыга, Сорокин и Полех сидят в глубоком запасе и не прогрессируют. Вот вам и весь «фаст-трек». До сих пор он работает только на словах.

ЦСКА всухую обыграл &laquo;Спартак&raquo; в&nbsp;матче 12-го тура РПЛ.ЦСКА забил на 34-й секунде, а «Спартак» оказался не готов к дерби. Игдисамов переиграл Карседо

А армейцы — молодцы. Дмитрий Игдисамов пока проделывает топовую работу и выжимает из команды максимум и даже больше.

* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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Сергей Семак
Хуан Карлос Карседо
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
2
 Динамо 12 8 1 3 19-12 25
3
 ЦСКА 12 7 4 1 21-12 25
4
 Спартак 12 7 2 3 21-10 23
5
 Краснодар 12 6 5 1 20-14 23
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Ростов 12 4 3 5 13-17 15
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
10
 Динамо Мх 12 4 1 7 16-23 13
11
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
12
 Рубин 12 2 6 4 12-18 12
13
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
14
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
15
 Родина 12 2 3 7 13-27 9
16
 Факел 12 1 3 8 8-20 6
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23.10 19:30 Ахмат – Оренбург 0 : 1
24.10 12:45 Акрон – Динамо 3 : 1
24.10 15:00 Факел – Родина 0 : 1
24.10 17:15 Рубин – Крылья Советов 0 : 2
24.10 19:30 Краснодар – Балтика 1 : 1
25.10 13:45 Ростов – Локомотив 2 : 0
25.10 16:00 ЦСКА – Спартак 2 : 0
25.10 18:30 Зенит – Динамо Мх 2 : 0
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 10 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 11 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 4 1 1
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