«Спартак» не будет чемпионом, а Карседо не сильнее Семака. Мнение Алланазарова
Мнение
Что нового мы узнали в дерби ЦСКА — «Спартак» (2:0)? Я лично почти ничего. И ранее повторял не раз:
1. Не жду чемпионства красно-белых в этом сезоне. У болельщиков «Спартака», которые на него надеются, завышенные ожидания.
2. Не делал из Карседо какого-то невероятного тренера и смотрю на его ошибки спокойно. Многие подумали, что он какой-то волшебник, способный развалить лигу с первого захода. Находятся даже такие уникумы, которые говорят, что Карседо гораздо сильнее Семака. Чтобы такое сказать, нужно быть прям гением. На чем основаны подобные мнения, категорически непонятно.
3. Парада — трансфер, у которого нет ни одного плюса: за него заплачены деньги, он слабый игрок, занимает место русского парня, тормозя его прогресс.
4. Барко продлил контракт и перестал играть. По-хорошему, его нужно усадить на банку, но деньги уже заплачены, тренеру просто не позволят это сделать.
5. Жедсон — главная загадка человечества. Как считаете, самый дорогой трансфер в истории клуба окупается? Я думаю, что с таким КПД за него можно было заплатить пять миллионов, а не двадцать пять.
6. Укрепляюсь во мнении, что у Карседо с Даку какое-то недопонимание. Иначе объяснить игровое время Мирлинда не могу.
Спортивный директор Франсис Кахигао и его департамент провели просто ужасную работу в летнее окно, но генеральный директор Сергей Некрасов этого не видит или не хочет видеть. Чем дольше Кахигао будет в «Спартаке», тем хуже для клуба.
Я продолжаю ждать, когда заработает «фаст-трек» — поограмма развития талантов. У ЦСКА в основе играет Кирилл Данилов (лучший российский защитник в лиге на данный момент). Кисляк и Глебов уже твердо основные. Лукин и Абдулкадыров готовы выходить и не портить игру. Фиров — под основой.
А что в «Спартаке»? Массалыга, Сорокин и Полех сидят в глубоком запасе и не прогрессируют. Вот вам и весь «фаст-трек». До сих пор он работает только на словах.
А армейцы — молодцы. Дмитрий Игдисамов пока проделывает топовую работу и выжимает из команды максимум и даже больше.
* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|12
|9
|0
|3
|27-13
|27
|
2
|Динамо
|12
|8
|1
|3
|19-12
|25
|
3
|ЦСКА
|12
|7
|4
|1
|21-12
|25
|
4
|Спартак
|12
|7
|2
|3
|21-10
|23
|
5
|Краснодар
|12
|6
|5
|1
|20-14
|23
|
6
|Оренбург
|12
|3
|7
|2
|14-12
|16
|
7
|Ростов
|12
|4
|3
|5
|13-17
|15
|
8
|Крылья Советов
|12
|3
|6
|3
|17-17
|15
|
9
|Балтика
|12
|3
|5
|4
|15-13
|14
|
10
|Динамо Мх
|12
|4
|1
|7
|16-23
|13
|
11
|Акрон
|12
|2
|6
|4
|15-21
|12
|
12
|Рубин
|12
|2
|6
|4
|12-18
|12
|
13
|Локомотив
|12
|2
|5
|5
|16-16
|11
|
14
|Ахмат
|12
|2
|5
|5
|15-17
|11
|
15
|Родина
|12
|2
|3
|7
|13-27
|9
|
16
|Факел
|12
|1
|3
|8
|8-20
|6
|23.10
|19:30
|Ахмат – Оренбург
|0 : 1
|24.10
|12:45
|Акрон – Динамо
|3 : 1
|24.10
|15:00
|Факел – Родина
|0 : 1
|24.10
|17:15
|Рубин – Крылья Советов
|0 : 2
|24.10
|19:30
|Краснодар – Балтика
|1 : 1
|25.10
|13:45
|Ростов – Локомотив
|2 : 0
|25.10
|16:00
|ЦСКА – Спартак
|2 : 0
|25.10
|18:30
|Зенит – Динамо Мх
|2 : 0
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|10
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|10
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|11
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|4
|1
|1