«Спартак» не будет чемпионом, а Карседо не сильнее Семака. Мнение Алланазарова

У болельщиков красно-белых завышенные ожидания.

Чемпионат России. Премьер-лига. 12-й тур.

25 октября, 16:00. ВЭБ Арена (Москва)

Мнение

Что нового мы узнали в дерби ЦСКА — «Спартак» (2:0)? Я лично почти ничего. И ранее повторял не раз:

1. Не жду чемпионства красно-белых в этом сезоне. У болельщиков «Спартака», которые на него надеются, завышенные ожидания.

2. Не делал из Карседо какого-то невероятного тренера и смотрю на его ошибки спокойно. Многие подумали, что он какой-то волшебник, способный развалить лигу с первого захода. Находятся даже такие уникумы, которые говорят, что Карседо гораздо сильнее Семака. Чтобы такое сказать, нужно быть прям гением. На чем основаны подобные мнения, категорически непонятно.

3. Парада — трансфер, у которого нет ни одного плюса: за него заплачены деньги, он слабый игрок, занимает место русского парня, тормозя его прогресс.

4. Барко продлил контракт и перестал играть. По-хорошему, его нужно усадить на банку, но деньги уже заплачены, тренеру просто не позволят это сделать.

5. Жедсон — главная загадка человечества. Как считаете, самый дорогой трансфер в истории клуба окупается? Я думаю, что с таким КПД за него можно было заплатить пять миллионов, а не двадцать пять.

6. Укрепляюсь во мнении, что у Карседо с Даку какое-то недопонимание. Иначе объяснить игровое время Мирлинда не могу.

Спортивный директор Франсис Кахигао и его департамент провели просто ужасную работу в летнее окно, но генеральный директор Сергей Некрасов этого не видит или не хочет видеть. Чем дольше Кахигао будет в «Спартаке», тем хуже для клуба.

Я продолжаю ждать, когда заработает «фаст-трек» — поограмма развития талантов. У ЦСКА в основе играет Кирилл Данилов (лучший российский защитник в лиге на данный момент). Кисляк и Глебов уже твердо основные. Лукин и Абдулкадыров готовы выходить и не портить игру. Фиров — под основой.

А что в «Спартаке»? Массалыга, Сорокин и Полех сидят в глубоком запасе и не прогрессируют. Вот вам и весь «фаст-трек». До сих пор он работает только на словах.

А армейцы — молодцы. Дмитрий Игдисамов пока проделывает топовую работу и выжимает из команды максимум и даже больше.

* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

