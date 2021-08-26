«Спартак» — «Сочи»: арбитр Алексей Стипиди будет судить игру с участием клуба, в котором работает его брат? Как такое возможно?
12:48
В судейскую бригаду матча шестого тура Тинькофф чемпионата России «Спартак» — «Сочи», который пройдет сегодня в Москве, вошел ассистент арбитра Алексей Григорьевич Стипиди.
Интересно, что в заявку сочинцев, которая опубликована на сайте РПЛ, в роли тренера включен Дмитрий Григорьевич Стипиди.
Предположительно, они братья. Если это так, назначение Алексея выглядит, мягко говоря, странным. Кроме того, странно, что он сам не отказался от такого назначения, ведь в данной ситуации можно говорить о возникновении конфликта интересов.
Будем надеяться, что работа бригады Виталия Мешкова не даст повода для споров и недовольства.
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