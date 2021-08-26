В судейскую бригаду матча шестого тура Тинькофф чемпионата России «Спартак» — «Сочи», который пройдет сегодня в Москве, вошел ассистент арбитра Алексей Григорьевич Стипиди.

Интересно, что в заявку сочинцев, которая опубликована на сайте РПЛ, в роли тренера включен Дмитрий Григорьевич Стипиди.

Предположительно, они братья. Если это так, назначение Алексея выглядит, мягко говоря, странным. Кроме того, странно, что он сам не отказался от такого назначения, ведь в данной ситуации можно говорить о возникновении конфликта интересов.

Будем надеяться, что работа бригады Виталия Мешкова не даст повода для споров и недовольства.

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