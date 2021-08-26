Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц рассказал, как можно сдержать «Локомотив» в матче шестого тура Тинькофф РПЛ.

«Завтра нас ждет домашнее дерби. Это будет очень сложный матч, мы ждем интенсивной игры, ибо нам будет противостоять сильный соперник. «Локомотив» очень силен в контратаке, нам необходимо поддерживать темп и сыграть красиво перед своими болельщиками», — цитирует Шварца пресс-служба бело-голубых.

Матч «Динамо» — «Локомотив» состоится в пятницу, 27 августа. Начало — 19.00 (мск).

Бело-голубые располагаются на первом месте турнирной таблице, имея в активе 12 очков. «Локо» идет на третьей строчке с 11 баллами.