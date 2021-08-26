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Шварц — о матче с «Локомотивом»: «Необходимо сыграть красиво перед своими болельщиками»

13:05
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Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц рассказал, как можно сдержать «Локомотив» в матче шестого тура Тинькофф РПЛ.

«Завтра нас ждет домашнее дерби. Это будет очень сложный матч, мы ждем интенсивной игры, ибо нам будет противостоять сильный соперник. «Локомотив» очень силен в контратаке, нам необходимо поддерживать темп и сыграть красиво перед своими болельщиками», — цитирует Шварца пресс-служба бело-голубых.

Матч «Динамо» — «Локомотив» состоится в пятницу, 27 августа. Начало — 19.00 (мск).

Бело-голубые располагаются на первом месте турнирной таблице, имея в активе 12 очков. «Локо» идет на третьей строчке с 11 баллами.

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Артем Бухаев все материалы автора

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