Обляков — о матче с «Зенитом»: «Это накал страстей, эмоции, борьба на каждом участке поля»
12:10
Полузащитник ЦСКА Иван Обляков рассказал об ожиданиях от игры шестого тура Тинькофф РПЛ с «Зенитом».
«Зенит» дважды подряд сыграл вничью, но это не должно вводить в заблуждение — играют питерцы действительно хорошо.
Противостояние с питерцами всегда интересно — это накал страстей, эмоции, борьба на каждом участке поля. Жаль, что трибуны будут почти пустыми, но это не снизит уровня борьбы на поле", — цитирует Облякова клубная пресс-служба.
Матч «Зенит» — ЦСКА состоится сегодня, 26 августа, на «Газпром Арене». Начало — в 20.45 (мск). После пяти туров чемпионата России сине-бело-голубые занимают второе место в турнирной таблице, московский клуб идет на шестой позиции.
Дополнительная информация:
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 6-й тур: «Зенит» — ЦСКА, «Спартак» — «Сочи» и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры игр
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю