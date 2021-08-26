Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Обляков — о матче с «Зенитом»: «Это накал страстей, эмоции, борьба на каждом участке поля»

12:10

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков рассказал об ожиданиях от игры шестого тура Тинькофф РПЛ с «Зенитом».

«Зенит» дважды подряд сыграл вничью, но это не должно вводить в заблуждение — играют питерцы действительно хорошо.

Противостояние с питерцами всегда интересно — это накал страстей, эмоции, борьба на каждом участке поля. Жаль, что трибуны будут почти пустыми, но это не снизит уровня борьбы на поле", — цитирует Облякова клубная пресс-служба.

Матч «Зенит» — ЦСКА состоится сегодня, 26 августа, на «Газпром Арене». Начало — в 20.45 (мск). После пяти туров чемпионата России сине-бело-голубые занимают второе место в турнирной таблице, московский клуб идет на шестой позиции.

Дополнительная информация:

https://pfc-cska.com/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Виктория Кравченко все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Опрос показал отношение россиян к выступлению Путина на съезде «Единой России»
Что известно о подозреваемом в убийстве школьницы в Тюмени
Гостя застрелили на свадьбе из-за танца с невестой в КЧР
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 6-й тур: «Зенит» — ЦСКА, «Спартак» — «Сочи» и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры игр