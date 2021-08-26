Полузащитник ЦСКА Иван Обляков рассказал об ожиданиях от игры шестого тура Тинькофф РПЛ с «Зенитом».

«Зенит» дважды подряд сыграл вничью, но это не должно вводить в заблуждение — играют питерцы действительно хорошо.

Противостояние с питерцами всегда интересно — это накал страстей, эмоции, борьба на каждом участке поля. Жаль, что трибуны будут почти пустыми, но это не снизит уровня борьбы на поле", — цитирует Облякова клубная пресс-служба.

Матч «Зенит» — ЦСКА состоится сегодня, 26 августа, на «Газпром Арене». Начало — в 20.45 (мск). После пяти туров чемпионата России сине-бело-голубые занимают второе место в турнирной таблице, московский клуб идет на шестой позиции.