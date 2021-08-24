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На матч «Спартак» — «Сочи» назначены судьи из Краснодарского края. Кашшаи нужен новый скандал?

13:52
В матче «Спартака» и «Сочи» Виталию Мешкову будут помогать судьи из Краснодарского края. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
В матче «Спартака» и «Сочи» Виталию Мешкову будут помогать судьи из Краснодарского края. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Сегодня объявлены бригады арбитров, назначенных на матчи шестого тура Тинькофф чемпионата России. Игру «Спартак» — «Сочи» с участием команды из Краснодарского края доверили судить двум краснодарцам — Алексею Стипиди и Андрею Гурбанову.

Они будут помогать Виталию Мешкову. Также в бригаде петербуржец Иван Сиденков (ВАР) и представитель Ленинградской области Егор Болховитин (АВАР).

С учетом прошлогоднего скандала, после которого завершил карьеру Алексей Еськов и едва не сделал то же самое Василий Казарцев, назначение не может не вызвать вопросов. Да, по очереди Стипиди и Гурбанов раньше изредка работали на домашних играх сочинцев, но вместе на гостевом матче они оказались впервые.

А сочинец Павел Кукуян, к примеру, никогда не судил встречи с участием «Краснодара» в роли арбитра или ВАР. И наоборот, представляющий «Краснодар» Анатолий Жабченко никогда не назначался видеоарбитром на игры «Сочи». Значит, такое ограничение существует.

По моим данным, в ходе прошлого чемпионата глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи решил воздержаться от использования краснодарских ассистентов на матчах «Сочи», чтобы сохранить географическую нейтральность. Так что же изменилось в новом сезоне?

Спартак — Сочи

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Александр Бобров все материалы автора

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