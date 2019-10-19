Как закончится первый матч «Спартака» с Тедеско — против «Рубина» в Москве?

Крупной победой «Спартака» Победой «Спартака» с разностью в один-два мяча Результативной ничьей Нулевой ничьей Победой «Рубина» с разностью в один-два мяча Крупной победой «Рубина»