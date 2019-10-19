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«Спартак» — «Рубин»: первый состав Тедеско. Жиго — капитан

15:28
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Стали известны составы «Спартака» и «Рубина» на матч 13-го тура РПЛ. Капитаном красно-белых в отсутствие Георгия Джикии и Романа Зобнина будет Самюэль Жиго. Игра станет дебютной для нового главного тренера красно-белых Доменико Тедеско.

«Спартак»: Максименко, Кутепов, Рассказов, Жиго, Айртон, Бакаев, Мельгарехо, Умяров, Шюррле, Тиль, Крал.

Запасные — Ребров, Ещенко, Гапонов, Баду, Ананидзе, Мирзов, Гулиев, Игнатов, Глушенков, Понсе, Ларссон.

«Рубин»: Дюпин, Денисов, Плиев, Данченко, Уремович, Могилевец, Подберезкин, Иг. Коновалов, Зуев, Давиташвили, Кьяртанссон.

Запасные — Ив. Коновалов, Сорокин, Поярков, Степанов, Башкиров, Кипиани, Закиров, Марков, Микелтадзе.

Трансляция матча «Спартак» — «Рубин»

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Как закончится первый матч «Спартака» с Тедеско — против «Рубина» в Москве?
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Материалы сюжета: «Спартак» и Тедеско: у красно-белых — новый тренер
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