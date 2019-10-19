«Спартак» — «Рубин»: первый состав Тедеско. Жиго — капитан
15:28
Стали известны составы «Спартака» и «Рубина» на матч 13-го тура РПЛ. Капитаном красно-белых в отсутствие Георгия Джикии и Романа Зобнина будет Самюэль Жиго. Игра станет дебютной для нового главного тренера красно-белых Доменико Тедеско.
«Спартак»: Максименко, Кутепов, Рассказов, Жиго, Айртон, Бакаев, Мельгарехо, Умяров, Шюррле, Тиль, Крал.
Запасные — Ребров, Ещенко, Гапонов, Баду, Ананидзе, Мирзов, Гулиев, Игнатов, Глушенков, Понсе, Ларссон.
«Рубин»: Дюпин, Денисов, Плиев, Данченко, Уремович, Могилевец, Подберезкин, Иг. Коновалов, Зуев, Давиташвили, Кьяртанссон.
Запасные — Ив. Коновалов, Сорокин, Поярков, Степанов, Башкиров, Кипиани, Закиров, Марков, Микелтадзе.
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