«Спартак» реализовал около 6 тысяч билетов на домашний матч против «Урала»

Как стало известно «СЭ», «Спартак» реализовал около 6 тысяч билетов на домашний матч 18-го тура чемпионата России против «Урала».

Матч против команды из Екатеринбурга станет первым на стадионе «Открытие Банк Арена» (Москва) после начала действия системы идентификации болельщиков.

Паспорт болельщика действует в РПЛ с сезона-2022/23. В осенней части сезона Fan ID функционировал на стадионах пяти клубов премьер-лиги — «Урала», «Ростова», «Крыльев Советов», «Сочи» и «Нижнего Новгорода». С весенней части сезона для посещения матчей любой из 16 команд РПЛ необходимо оформить Fan ID.

«Спартак» с 36 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России.