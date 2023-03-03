Ломаев рассказал, как отреагировал на потерю места в составе «Крыльев Советов»

Вратарь «Крыльев Советов» Иван Ломаев рассказал, как отреагировал на потерю места в стартовом составе самарцев в концовке первой части сезона.

«Как переживал потерю места в страте? Нормально. Бывают в футболе ситуации, когда не играешь. Главное, не переставать тренироваться, усердно трудиться, и тебе все вернется. Пока сезон начал в старте. Посмотрим, что будет дальше. Опустил ли руки? Нет. Для меня это не первая ситуация. И в «Чертаново» было, и в «Крыльях» первые полгода не играл. Все через работу. Проводил ли Осинькин индивидуальные беседы со мной? Был разговор, но это не для камер», — приводит слова Ломаева Sport24.

В нынешнем сезоне 24-летний Иван Ломаев провел за «Крылья Советов» 16 матчей, пропустил 22 мяча и три игры отстоял на ноль.