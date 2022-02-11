«Спартак» в меньшинстве ушел от поражения в товарищеском матче против «Пюника»

«Спартак» сыграл вничью в товарищеском матче против «Пюника». Встреча закончилась со счетом 1:1.

Уйти от поражения во втором тайме красно-белым позволил точный удар защитника Георгия Джикии.

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес удален в первом тайме товарищеского матча с «Пюником» (0:0, второй тайм).

На 36-й минуте нидерландец отмахнулся от соперника, задев его лицо рукой. За это Промесу показали красную карточку.

Армянский клуб отказался играть второй тайм в формате «11 на 11».

«Несмотря на то что удара локтем со стороны Промеса не было и повтор этого мы показали тренерам «Пюника» в перерыве, армянская сторона отказалась играть «11 на 11», — отметил глава пресс-службы клуба Дмитрий Зеленов.

Товарищеские матчи. Клубы

«Спартак» — «Пюник» — 1:1 (0:0)

Голы: 63 (0:1). Джикия, 80 (1:1).

«Спартак»: Селихов, Джикия, Жиго, Литвинов, Айртон, Умяров, Мартинс, Зобнин, Мозес, Промес, Соболев (Николсон, 46).

Удаление: Промес (Спартак), 36.

11 февраля.