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Газизов посчитал, что слова Федуна «умалили его деловую репутацию»

Газизов обратился в РПЛ и РФС по поводу интервью Федуна
Иван Шитик
Корреспондент
Шамиль Газизов.
Фото ФК «Уфа».

Генеральный директор футбольного клуба «Уфа» Шамиль Газизов обратился в РПЛ с требованием наказать владельца «Спартака» Леонида Федуна, сообщает Telegram-канал Baza.

«Шамиль Газизов давно судится со «Спартаком». Сначала он судился по поводу размера компенсации после увольнения из клуба, а после вообще захотел восстановиться в должности (Газизов работал гендиром клуба с июля по декабрь 2020). Недавно владелец «Спартака» Леонид Федун дал интервью, где заявил, что Газизов выбрал быстрый заработок вместо долголетней работы с клубом, имея в виду странные сделки по Александру Кокорину и Остону Урунову.

Газизов посчитал, что эти слова президента «Спартака» умалили его деловую репутацию. А так как они были высказаны в СМИ, то, по мнению Газизова, Федун нарушил регламент РФС по этике — а значит, его нужно как-то наказать", — говорится в сообщении.

Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года. Ранее в январе он подал кассационную жалобу на постановление нижестоящего суда, который признал незаконными порядок и условия увольнения его из клуба, в частности, условие о выплате более 399 миллионов рублей выходного пособия.

28 января стало известно, что заседание суда по иску Газизова к «Спартаку» перенесено на 4 марта.

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Вильярреал
Реал

1X

19%

1.49

X2

18%

1.53

Обе забьют - да

15%

1.68
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Наполи
Интер

ИТБ2 (1.0)

27%

1.51

1X

20%

1.55

П2

17%

2.55
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Аталанта
Ювентус

Ф2 (0)

24%

1.79

П2

16%

2.50

ТБ 2.5

13%

1.90
ФК Спартак (Москва)
ФК Уфа
Леонид Федун
Шамиль Газизов
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
Результаты / календарь
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30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
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