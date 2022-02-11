Газизов посчитал, что слова Федуна «умалили его деловую репутацию»

Генеральный директор футбольного клуба «Уфа» Шамиль Газизов обратился в РПЛ с требованием наказать владельца «Спартака» Леонида Федуна, сообщает Telegram-канал Baza.

«Шамиль Газизов давно судится со «Спартаком». Сначала он судился по поводу размера компенсации после увольнения из клуба, а после вообще захотел восстановиться в должности (Газизов работал гендиром клуба с июля по декабрь 2020). Недавно владелец «Спартака» Леонид Федун дал интервью, где заявил, что Газизов выбрал быстрый заработок вместо долголетней работы с клубом, имея в виду странные сделки по Александру Кокорину и Остону Урунову.

Газизов посчитал, что эти слова президента «Спартака» умалили его деловую репутацию. А так как они были высказаны в СМИ, то, по мнению Газизова, Федун нарушил регламент РФС по этике — а значит, его нужно как-то наказать", — говорится в сообщении.

Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года. Ранее в январе он подал кассационную жалобу на постановление нижестоящего суда, который признал незаконными порядок и условия увольнения его из клуба, в частности, условие о выплате более 399 миллионов рублей выходного пособия.

28 января стало известно, что заседание суда по иску Газизова к «Спартаку» перенесено на 4 марта.