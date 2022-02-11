Гол Дзюбы принес «Зениту» волевую победу над «Брондбю» в товарищеском матче

«Зенит» одержал волевую победу над «Брондбю» в товарищеском матче. Российский клуб выиграл со счетом 2:1.

Питерцы первыми пропустили гол, но потом не только смогли отыграться, но и вышли вперед.

Счет в матче сравнял защитник Нуралы Алип. А автором победного мяча стал нападающий Артем Дзюба.

Ранее на сборах петербургская команда одержала победу над «Мидтьюланном» (1:0), «Жилиной» (5:0), «Эмирейтсом» (3:0) и «Копенгагеном» (3:2).

Вторые зимние сборы «Зенита» завершатся 11 февраля.

Товарищеские матчи. Клубы

«Брондбю» — «Зенит» — 1:2 (0:0)

Голы: Дивкович, 53 (1:0). Алип, 75 (1:1). Дзюба, 79 (1:2).

«Зенит»: Кержаков, Адамов, Алип, Чистяков, Круговой, Сутормин, Оздоев, Ерохин, Мостовой, Юри Альберту, Дзюба.

11 февраля.