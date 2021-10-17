17 октября в Екатеринбурге «Урал» примет ЦСКА в матче 11-го тура Тинькофф чемпионата России. Встреча пройдет на стадионе «Екатеринбург Арена» и начнется в 14.00 по московскому времени.

Онлайн-трансляция матча «Урал» — ЦСКА будет доступна на сайте «СЭ». Видеотрансляцию в прямом эфире покажет телеканал «Матч Премьер».

ЦСКА с 17 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. Ранее в 10-м туре чемпионата России армейцы сыграли вничью с «Краснодаром» (0:0).

«Урал» с 9 баллами располагается на 14-й строчке в РПЛ. В 10-м туре команда Игоря Шалимова победила «Уфу» (1:0).