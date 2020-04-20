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«Спартак» поздравил Мирзояна с днем рождения. Знаменитому советскому защитнику исполняется 69 лет

14:22
Александр Мирзоян. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Александр Мирзоян. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
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«Спартак» в Twitter поздравил с днем рождения бывшего защитника московского клуба и сборной СССР Александра Мирзояна. Сегодня ему исполняется 69 лет.

За свою карьеру Мирзоян выступал за «Нефтчи», «Арарат» и «Спартак». Он становился чемпионом СССР и обладателем Кубка страны.

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