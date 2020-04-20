«Спартак» поздравил Мирзояна с днем рождения. Знаменитому советскому защитнику исполняется 69 лет

«Спартак» в Twitter поздравил с днем рождения бывшего защитника московского клуба и сборной СССР Александра Мирзояна. Сегодня ему исполняется 69 лет.

Сегодня исполняется 69 лет Александру Багратовичу Мирзояну!

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? Чемпион СССР

? 98 матчей

?? 9 голов

? Автор «золотого» гола в 1979 году

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Мы поздравляем Александра Багратовича, желаем крепкого здоровья и успехов в работе на посту председателя Комитета ветеранов футбола РФС! pic.twitter.com/g3o1SV7OpH — F C S p a r t a k M o s c o w (@fcsm_official) April 20, 2020

За свою карьеру Мирзоян выступал за «Нефтчи», «Арарат» и «Спартак». Он становился чемпионом СССР и обладателем Кубка страны.