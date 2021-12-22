Как голосовал Алексей Березуцкий при определении лучшего игрока России
18:00
В полночь «СЭ» назовет лучшего футболиста 2021 года в России. В голосовании нашего издания приняли участие 16 профессиональных тренеров, 16 топ-менеджеров, 16 журналистов «СЭ» и болельщики на сайте.
А как голосовали авторитетные тренеры и известные менеджеры?
Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий поставил на первое место вратаря своей команды Игоря Акинфеева.
Также в его пятерку вошли: Марио Фернандес (ЦСКА), Сердар Азмун («Зенит»), Кристиан Нобоа («Сочи»), Арсен Захарян («Динамо»).
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