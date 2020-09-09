«Спартак» показал, как команда готовится к дерби с ЦСКА
18:33
«Спартак» показал подготовку к матчу седьмого тура Тинькофф чемпионата России против ЦСКА. В Twitter красно-белых опубликованы фотографии с тренировки команды.
The sky is the limit ? pic.twitter.com/bjtv8uAeaA— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) September 9, 2020
«Спартак» лидирует в чемпионате, имея в активе 14 очков в шести матчах. У московских армейцев 10 очков и пятая позиция.
Матч ЦСКА — «Спартак» состоится 13 сентября на «ВЭБ Арене». Начало в 19.00 по московскому времени.
Дополнительная информация:
https://twitter.com/fcsm_official/status/1303712956291653633
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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 7-й тур. ЦСКА — «Спартак» и другие матчи