«Спартак» пока не планирует отпускать Понсе

Как стало известно «СЭ», «Спартак» пока не планирует расставаться с форвардом Эсекьелем Понсе. Ранее журналист Максим Фридман сообщил, что 24-летний аргентинский футболист может покинуть московский клуб.

На данный момент красно-белые не укладываются в схему нынешнего лимита на легионеров в РПЛ «8+17». Сейчас в команде 9 легионеров: Самуэль Жиго, Айртон, Максимилиано Кофрие, Виктор Мозес, Джордан Ларссон, Квинси Промес, Йоррит Хендрикс, Шамар Николсон и Понсе.

В текущем сезоне Понсе провел 11 матчей за «Спартак», забил 4 гола и сделал одну результативную передачу.

Портал Transfermarkt оценивает нападающего в 7 миллионов евро.