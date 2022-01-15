Шиманьски — о Смолове: «Хорошо, что Федя уже с нами»

Полузащитник «Динамо» Себастьян Шиманьски поделился впечатлениями от новичка команды Федора Смолова.

«Да, успел уже пообщаться. Федя — хороший игрок. Теперь узнал, что и хороший человек. Хорошо, что Федя уже с нами. Мы все рады этому. Рад, что он пришел в «Динамо».

Он хорошо понимает футбол, хорошо сохраняет мяч. Отдает, бьет. Так что, думаю, он сразу вольется в команду и будет хорошо играть. Мы все помогаем ему с первого дня. Надеюсь, что за нас тоже будет забивать», — сказал Шиманьски в интервью пресс-службе московского клуба.

12 января 31-летний игрок перешел из другого столичного клуба — «Локомотива». Туда он перешел в 2018 году. Вместе с командой форвард стал серебряным и бронзовым призером чемпионата России, двукратным обладателем национального кубка и победителем Суперкубка России.