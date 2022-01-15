Кварацхелия, Абильдгор и Самошников работают по индивидуальной программе

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о состоянии здоровья игроков, которые не работают в общей группе.

«Для футболистов, у которых были большие перегрузки в конце прошлого сезона, составлены индивидуальные планы, — цитирует Слуцкого сайт «Рубина». — Это касается Кварацхелии, Абильдгора и Самошникова. Они весь сбор будут работать индивидуально. Дрейер приболел и пока у него нет возможности присоединиться к нам. Состояние здоровья не позволяет ему присоединиться к команде. Как только он поправится, он сразу присоединится».

Рубин занимает десятое место в таблице РПЛ. В матче 19-го тура, которы пройдет 28 февраля, команда в гостях сыграет с «Зенитом».