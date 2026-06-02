Источник: «Спартак» отклонил предложение «Индепендьенте» по Барко

«Спартак» отклонил первое предложение «Индепендьенте» по трансферу полузащитника Эсекьеля Барко, сообщает журналист Матиас Мартинез в своих соцсетях.

Как отмечает источник, 27-летний футболист заинтересован в возвращении в аргентинскую команду. После отклонения предложения представители «Спартака» намерены провести переговоры с игроком.

По словам генерального секретаря «Индепендьенте» Даниэля Сеоане, клуб разрабатывает стратегию, чтобы избежать прежних ошибок и не допустить тяжелого финансового положения.

«Нет ничего невозможного, если начать действовать. Сейчас мы только вступаем в переговоры. Барко очень хочет вернуться, и мы приложим все усилия, чтобы он снова стал игроком «Индепендьенте», — заявил Сеоане.

Ранее агент Тимур Гурцкая сообщил, что Барко отказался продлевать контракт с красно-белыми на условиях годовой зарплаты 4 миллиона евро. Соглашение футболиста с московским клубом рассчитано до июня 2027 года.

Барко является воспитанником «Индепендьенте». В «Спартак» он перешел из «Ривер Плейт» в 2024 году. За москвичей полузащитник провел 73 матча во всех турнирах, в которых забил 22 гола и отметился 18 результативными передачами.

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