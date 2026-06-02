Семин: «Можно и в моем возрасте тренировать. Но душа к работе немножечко остыла»
Экс главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Семин в интервью «СЭ» объяснил, почему, скорее всего, не вернется в тренерскую профессию.
— Когда вы поняли, что не хотите больше тренировать?
— Недавно. Я по-прежнему смотрю много игр — и в России, и за границей. Но в какой-то момент поймал себя на мысли, что напрягаться уже не хочется. Лучше просто прийти на стадион, окунуться в знакомую атмосферу. Вот был в прошлом году на домашнем матче «Челси», спустился с трибуны практически к полю, чтобы вблизи понаблюдать за футболистами. Как они разминаются, насколько атлетичны.
— Ну и?
— Все мощные, высушенные, жилистые. Или апрельский матч «Бавария» — «Реал». Я сидел за немецкой скамейкой запасных. Когда видишь Олисе с верхотуры, одно впечатление. Когда с первых рядов, совсем другое. Сразу понимаешь, что это невероятный талант. Какой пластичный! Как бежит! Легко, словно лань. Еще до приема мяча читает игру на пять ходов вперед.
Вот такие нюансы мне интересны. Я никуда от футбола не ухожу, он мне не надоел, от просмотра матчей получаю громадное удовольствие. Но душа к работе немножечко остыла. Нет уже той энергетики, того азарта, что были раньше. Хотя и в моем возрасте можно спокойно тренировать.
— Вы полагаете?
— Да конечно! Главное — взять надежных помощников. У Артеты в «Арсенале» вон их сколько! То ли восемь, то ли девять.
Последним место работы 79-летнего специалиста был «Ростов», который он покинул в сентябре 2021 года.
Ранее Семина признали лучшим футбольным тренером России в XXI веке по итогам голосования «СЭ».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|7
|6
|1
|0
|13-6
|19
|
2
|ЦСКА
|7
|4
|3
|0
|11-7
|15
|
3
|Динамо
|7
|4
|1
|2
|10-8
|13
|
4
|Спартак
|7
|4
|1
|2
|12-7
|13
|
5
|Зенит
|7
|4
|0
|3
|14-6
|12
|
6
|Динамо Мх
|7
|4
|0
|3
|12-10
|12
|
7
|Балтика
|7
|3
|1
|3
|10-7
|10
|
8
|Рубин
|6
|2
|3
|1
|9-8
|9
|
9
|Оренбург
|7
|1
|5
|1
|7-9
|8
|
10
|Ростов
|7
|2
|2
|3
|10-11
|8
|
11
|Крылья Советов
|7
|1
|4
|2
|10-12
|7
|
12
|Ахмат
|6
|1
|3
|2
|9-8
|6
|
13
|Локомотив
|7
|1
|3
|3
|6-8
|6
|
14
|Родина
|7
|1
|1
|5
|8-19
|4
|
15
|Акрон
|7
|0
|4
|3
|8-17
|4
|
16
|Факел
|7
|0
|2
|5
|4-10
|2
|5.09
|14:00
|Крылья Советов – Краснодар
|2 : 2
|5.09
|16:30
|Зенит – ЦСКА
|1 : 2
|5.09
|19:00
|Ростов – Факел
|3 : 1
|6.09
|14:00
|Оренбург – Акрон
|2 : 2
|6.09
|16:15
|Динамо Мх – Родина
|2 : 0
|6.09
|18:30
|Динамо – Спартак
|2 : 1
|6.09
|20:45
|Балтика – Локомотив
|0 : 1
|7.09
|19:30
|Рубин – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|6
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|
|
Лечи Садулаев
Ахмат
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|5
|1
|1
|
|
Герман Онугха
Родина
|2
|1
|0
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0