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Семин: «Можно и в моем возрасте тренировать. Но душа к работе немножечко остыла»

Александр Кружков
Обозреватель
Юрий Семин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Экс главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Семин в интервью «СЭ» объяснил, почему, скорее всего, не вернется в тренерскую профессию.

— Когда вы поняли, что не хотите больше тренировать?

— Недавно. Я по-прежнему смотрю много игр — и в России, и за границей. Но в какой-то момент поймал себя на мысли, что напрягаться уже не хочется. Лучше просто прийти на стадион, окунуться в знакомую атмосферу. Вот был в прошлом году на домашнем матче «Челси», спустился с трибуны практически к полю, чтобы вблизи понаблюдать за футболистами. Как они разминаются, насколько атлетичны.

— Ну и?

— Все мощные, высушенные, жилистые. Или апрельский матч «Бавария» — «Реал». Я сидел за немецкой скамейкой запасных. Когда видишь Олисе с верхотуры, одно впечатление. Когда с первых рядов, совсем другое. Сразу понимаешь, что это невероятный талант. Какой пластичный! Как бежит! Легко, словно лань. Еще до приема мяча читает игру на пять ходов вперед.

Вот такие нюансы мне интересны. Я никуда от футбола не ухожу, он мне не надоел, от просмотра матчей получаю громадное удовольствие. Но душа к работе немножечко остыла. Нет уже той энергетики, того азарта, что были раньше. Хотя и в моем возрасте можно спокойно тренировать.

— Вы полагаете?

— Да конечно! Главное — взять надежных помощников. У Артеты в «Арсенале» вон их сколько! То ли восемь, то ли девять.

Последним место работы 79-летнего специалиста был «Ростов», который он покинул в сентябре 2021 года.

Ранее Семина признали лучшим футбольным тренером России в XXI веке по итогам голосования «СЭ».

Юрий Семин.Юрий Семин: «Можно и в моем возрасте тренировать. Но душа к работе немножечко остыла»

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Юрий Семин
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«Локомотив» — «Динамо»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Динамо»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 6 1 0 13-6 19
2
 ЦСКА 7 4 3 0 11-7 15
3
 Динамо 7 4 1 2 10-8 13
4
 Спартак 7 4 1 2 12-7 13
5
 Зенит 7 4 0 3 14-6 12
6
 Динамо Мх 7 4 0 3 12-10 12
7
 Балтика 7 3 1 3 10-7 10
8
 Рубин 6 2 3 1 9-8 9
9
 Оренбург 7 1 5 1 7-9 8
10
 Ростов 7 2 2 3 10-11 8
11
 Крылья Советов 7 1 4 2 10-12 7
12
 Ахмат 6 1 3 2 9-8 6
13
 Локомотив 7 1 3 3 6-8 6
14
 Родина 7 1 1 5 8-19 4
15
 Акрон 7 0 4 3 8-17 4
16
 Факел 7 0 2 5 4-10 2
Результаты / календарь
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30 тур
5.09 14:00 Крылья Советов – Краснодар 2 : 2
5.09 16:30 Зенит – ЦСКА 1 : 2
5.09 19:00 Ростов – Факел 3 : 1
6.09 14:00 Оренбург – Акрон 2 : 2
6.09 16:15 Динамо Мх – Родина 2 : 0
6.09 18:30 Динамо – Спартак 2 : 1
6.09 20:45 Балтика – Локомотив 0 : 1
7.09 19:30 Рубин – Ахмат - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 5 1 1
Герман Онугха
Герман Онугха

Родина

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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