Семин: «Можно и в моем возрасте тренировать. Но душа к работе немножечко остыла»

Экс главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Семин в интервью «СЭ» объяснил, почему, скорее всего, не вернется в тренерскую профессию.

— Когда вы поняли, что не хотите больше тренировать?

— Недавно. Я по-прежнему смотрю много игр — и в России, и за границей. Но в какой-то момент поймал себя на мысли, что напрягаться уже не хочется. Лучше просто прийти на стадион, окунуться в знакомую атмосферу. Вот был в прошлом году на домашнем матче «Челси», спустился с трибуны практически к полю, чтобы вблизи понаблюдать за футболистами. Как они разминаются, насколько атлетичны.

— Ну и?

— Все мощные, высушенные, жилистые. Или апрельский матч «Бавария» — «Реал». Я сидел за немецкой скамейкой запасных. Когда видишь Олисе с верхотуры, одно впечатление. Когда с первых рядов, совсем другое. Сразу понимаешь, что это невероятный талант. Какой пластичный! Как бежит! Легко, словно лань. Еще до приема мяча читает игру на пять ходов вперед.

Вот такие нюансы мне интересны. Я никуда от футбола не ухожу, он мне не надоел, от просмотра матчей получаю громадное удовольствие. Но душа к работе немножечко остыла. Нет уже той энергетики, того азарта, что были раньше. Хотя и в моем возрасте можно спокойно тренировать.

— Вы полагаете?

— Да конечно! Главное — взять надежных помощников. У Артеты в «Арсенале» вон их сколько! То ли восемь, то ли девять.

Последним место работы 79-летнего специалиста был «Ростов», который он покинул в сентябре 2021 года.

Ранее Семина признали лучшим футбольным тренером России в XXI веке по итогам голосования «СЭ».

Подписывайся на канал «СЭ» в Max