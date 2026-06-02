Семин — о биатлонисте Тихонове: «На финале Кубка сфотографировал переполненные трибуны и отправил ему, приписав: «А ты говоришь, что футбол в России никому не нужен»

Экс главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Семин в интервью «СЭ» рассказал о переписке с четырехкратным олимпийским чемпионом по биатлону Александром Тихоновым.

— В последний чемпионский сезон на домашних матчах «Локо» была высокая посещаемость.

— В среднем 19 тысяч! Никогда в Черкизове таких цифр не было. Это наше главное завоевание. Сегодня для руководства «Локомотива» одна из основных задач — сделать все, чтобы приходило как можно больше зрителей.

Мы же видим, что посещаемость на других аренах растет. В «Лужниках» на финале Кубка собралось 73 тысячи! Уверен, пришло бы и 200 тысяч, если бы стадион столько вмещал.

Я знаком с Александром Ивановичем Тихоновым, четырехкратным олимпийским чемпионом по биатлону. Он, как и многие спортсмены, футбол недолюбливает.

— Это вы мягко сформулировали. Тихонов его ненавидит.

— Так во время финала я специально сфотографировал переполненные трибуны и отправил ему, приписав: «А ты говоришь, что футбол в России никому не нужен». До этого посетил кубковый матч «Спартак» — ЦСКА, где был аншлаг, и тоже перекинул Тихонову снимок забитых до отказа трибун.

— Что ответил?

— Молчит. Ничего, как-нибудь встретимся, подискутируем. В моем понимании футбол — народный вид спорта. С которым ничто не сравнится. Ну где еще в России можно сегодня на два часа собрать 70 с лишним тысяч человек, заставив их заплатить за билет? Только на футболе!

Ранее 79-летнего Семина признали лучшим футбольным тренером России в XXI веке по итогам голосования «СЭ».

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