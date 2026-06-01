Источник: Барко отклонил предложение «Спартака» с зарплатой 4 миллиона евро в год

Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко отказался продлевать контракт с красно-белыми на условиях годовой зарплаты в размере 4 миллионов евро.

«Он пока не согласился. Не могу понять, чего он хочет. Знаю его ответ — он не сказал ни да, ни нет. Он сказал: это (4 миллиона евро в год) — нет. А на вопрос, сколько ты хочешь, он сказал: сделайте предложение. Как будто бы он во что-то играет пока», — цитирует агента Тимура Гурцкая «РБ Спорт».

Контракт 27-летнего Барко истекает в июне 2027 года. В сезоне-2025/26 аргентинец провел за «Спартак» 37 матчей, забил 8 голов и сделал 9 результативных передач.

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