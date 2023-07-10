«Спартак» отказался от кандидатуры полузащитника «Уракана» Эссе

«Спартаку» предложили кандидатуру аргентинского полузащитника «Уракана» Сантьяго Эссе, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, московская команда пока не заинтересовалась данным предложением, так как сфокусирована на поиске центрального и левого защитников, а также центрального нападающего. Отмечается, что клубы не вступали в официальные переговоры по футболисту.

Эссе выступает за основную команду «Уракана» с 2020 года. Всего он провел 117 матчей за клуб из Буэнос-Айреса, в которых отметился 9 голами и 8 результативными передачами.

По итогам минувшего сезона «Спартак» занял 3-е место в турнирной таблице чемпионата России. Команду с лета 2022 года возглавляет испанский специалист Гильермо Абаскаль.