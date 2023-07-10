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Экс-форвард ЦСКА Думбия: «Прожить старость в России? Почему нет?»

Алина Савинова
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Бывший нападающий ЦСКА Сейду Думбия заявил, что мог бы приехать пожить в Россию в пожилом возрасте.

— Хотел бы в старости приехать в Россию и прожить здесь остаток дней?

— Почему нет? Могу жить везде! В России и в других странах я чувствовал себя хорошо, — приводит Sport24 слова экс-форварда армейцев.

— Если тебе комфортно в России, то хотел бы ты получить паспорт РФ?

— Ха-ха-ха! Насчет этого пока не знаю.

Думбия играл за ЦСКА с 2010 по 2014 год, а также во второй половине 2015-го. В составе московской команды он стал трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка России и обладателем Суперкубка страны.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-07-10-dumbiya-prozhit-starost-v-rossii-pochemu-net-naschet-pasporta-poka-ne-znayu
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