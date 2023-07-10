В «Динамо» ожидают улучшения уровня судейства после прихода Мажича: «Места для ухудшения уже нет»

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился мнением о смене главы департамента судейства РФС. Новым главой стал серб Милорад Мажич.

«Учитывая то, как проходил прошлый сезон, мы можем ждать только улучшения, потому что места для ухудшения уже нет», — сказал Гафин «СЭ».

В конце июня Мажич был назначен на пост руководителя департамента судейства РФС. Ранее эту должность занимал Павел Каманцев. Он продолжит работу в качестве руководителя судейского комитета.