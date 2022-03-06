«Динамо» — «Спартак»: Промес красивым ударом удвоил преимущество красно-белых

«Спартак» удвоил преимущество в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо». На 38-й минуте красивым ударом гол забил Квинси Промес. Счет стал 2:0.

Встреча «Динамо» — «Спартак» проходит на стадионе «ВТБ Арена».

«СЭ» ведет онлайн-трансляцию матча «Динамо» — «Спартак».