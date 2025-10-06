«Спартак» обратился в ЭСК РФС по двум эпизодам матча с ЦСКА

«Спартак» обратился в ЭСК РФС по двум эпизодам с пенальти в матче 11-го тура чемпионата России против ЦСКА. Игра прошла 5 октября и завершилась со счетом 3:2 в пользу армейцев.

«Обратились в ЭСК по двум эпизодам матча с ЦСКА. На 11-й минуте матча назначение пенальти в наши ворота за якобы нарушение со стороны Жедсона Фернандша. На 70-й минуте неназначенный пенальти в ворота соперника после фола на Наиле Умярове», — заявили в пресс-службе «Спартака».

После 11 туров красно-белые с 18 очками занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ. Лидером чемпионата является ЦСКА с 24 баллами.