Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

Судейство

Сегодня, 23:13

«Спартак» обратился в ЭСК РФС по двум эпизодам матча с ЦСКА

Микеле Антонов
Корреспондент

«Спартак» обратился в ЭСК РФС по двум эпизодам с пенальти в матче 11-го тура чемпионата России против ЦСКА. Игра прошла 5 октября и завершилась со счетом 3:2 в пользу армейцев.

«Обратились в ЭСК по двум эпизодам матча с ЦСКА. На 11-й минуте матча назначение пенальти в наши ворота за якобы нарушение со стороны Жедсона Фернандша. На 70-й минуте неназначенный пенальти в ворота соперника после фола на Наиле Умярове», — заявили в пресс-службе «Спартака».

После 11 туров красно-белые с 18 очками занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ. Лидером чемпионата является ЦСКА с 24 баллами.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Читайте также
В Красноярском крае ищут пропавшую семью туристов. Что известно
«Спартак» после поражения от ЦСКА объявил о назначении нового гендиректора
Гендир красно-белых уволился, Акинфееву удалось избежать серьезной травмы. Что произошло после матча ЦСКА - «Спартак»
Бойцы «Востока» разоблачили потребовавшего эвакуации бойца ВСУ в форме ВС РФ
Фон дер Ляйен призвала страны ЕС внимательно выслушать речь Путина на «Валдае»
Макдэвид по новому контракту с «Эдмонтоном» будет получать 12,5 миллиона
Популярное видео
«КАМАЗ» — «Урал»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Урал»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Енисей»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Енисей»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
ЦСКА обыграл «Спартак», первая победа «Сочи»: видео голов
ЦСКА обыграл «Спартак», первая победа «Сочи»: видео голов
«Торпедо» — «Черноморец»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Черноморец»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Ротор»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Ротор»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Арсенал»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Арсенал»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Шинник»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Шинник»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 11-го тура 4 октября
РПЛ: видео всех голов 11-го тура 4 октября
«Чайка» — «Родина»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Родина»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Волга»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Волга»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ 11-й тур: ЦСКА — «Спартак», «Динамо» — «Локомотив» и другие матчи
«Лукойл» поменял гендиректора, оставил тренера и собеседует спортивных директоров. Что происходит в «Спартаке»
«Пари НН» обратился в ЭСК РФС по эпизоду с голом Ильина в матче с «Сочи»
Сперцян посетил стоматолога после стычки с Ндонгом: «Зубы целые»
Мойзес не сыграет с «Локомотивом»
Жоаозиньо уверен, что Сперцян не оскорблял Ндонга: «Не поверю, что он мог такое сказать»
КДК накажет «Спартак» за нецензурные кричалки болельщиков в адрес арбитра матча с ЦСКА
Материалы сюжета: РПЛ 12-й тур: «Локомотив» — ЦСКА, «Сочи» — «Зенит» и другие матчи
Руководство «Спартака» провело переговоры с бывшим спортивным директором «Сочи» Орловым
Мойзес не сыграет с «Локомотивом»
Мостовой — о новом гендиректоре «Спартака» Некрасове: «Болельщик ЦСКА? Какая разница»
Станкович остается в «Спартаке»
КДК накажет «Спартак» за нецензурные кричалки болельщиков в адрес арбитра матча с ЦСКА
Защитник «Ахмата» Ндонг вызван на заседание КДК за агрессивное поведение в матче с «Краснодаром»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Руководство «Спартака» провело переговоры с бывшим спортивным директором «Сочи» Орловым

РФС 10 октября рассмотрит новое дело против Писарского о ставках
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 11 7 3 1 22-10 24
2
 Локомотив 11 6 5 0 26-16 23
3
 Краснодар 11 7 2 2 22-7 23
4
 Зенит 11 5 5 1 21-10 20
5
 Балтика 11 5 5 1 15-6 20
6
 Спартак 11 5 3 3 19-17 18
7
 Рубин 11 5 3 3 15-15 18
8
 Динамо 11 4 3 4 18-17 15
9
 Ахмат 11 4 3 4 14-13 15
10
 Ростов 11 3 4 4 9-12 13
11
 Кр. Советов 11 3 3 5 16-21 12
12
 Динамо Мх 11 2 4 5 5-13 10
13
 Акрон 11 1 5 5 13-18 8
14
 Оренбург 11 1 4 6 13-22 7
15
 Пари НН 11 2 0 9 9-22 6
16
 Сочи 11 1 2 8 7-25 5
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
18.10 13:00
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
18.10 13:00
Пари НН – Акрон
 - : -
18.10 15:15
Спартак – Ростов
 - : -
18.10 17:30
Динамо Мх – Краснодар
 - : -
18.10 19:45
Локомотив – ЦСКА
 - : -
19.10 14:30
Сочи – Зенит
 - : -
19.10 17:00
Рубин – Балтика
 - : -
19.10 19:30
Динамо – Ахмат
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 9
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 6
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Зелимхан Бакаев

Зелимхан Бакаев

Локомотив

 4
Николай Рассказов

Николай Рассказов

Крылья Советов

 4
И К Ж
Диего Коста

Диего Коста

Краснодар

 10 1 2
Лечи Садулаев

Лечи Садулаев

Ахмат

 11 1 2
Ярослав Крашевский

Ярослав Крашевский

Пари Нижний Новгород

 4 1 1
Вся статистика

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости