РФС 10 октября рассмотрит новое дело против Писарского о ставках

РФС 10 октября рассмотрит новое дело нападающего против Владимира Писарского, сообщает юрист спортсмена Антон Смирнов в своем Telegram-канале.

По информации Смирнов, причиной стало совершение Писарским двух ставок в 2020 году, когда футболист выступал за «Иртыш». Также юрист отметил, что форвард не совершал ставок на футбольные события.

3 июля футболист был отстранен от футбольной деятельности на 4 года (3 — условно) за косвенное участие в процессе ставок. РФС вынес решение об отстранении футболиста в результате расследования после появления информации о том, что форвард мог сделать ставку на первый стыковой матч «Сочи» — «Пари НН» (1:2). В той игре нападающий получил красную карточку в первом тайме.

7 августа апелляционный комитет РФС отклонил жалобу форварда на решение о его отстранении. 18 сентября сторона футболиста в Спортивный арбитражный суд (CAS) апелляцию на решение комитета РФС.

С конца августа 29-летний Писарский выступает за медийный «СКА-Ростов».