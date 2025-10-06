Руководство «Спартака» провело переговоры с бывшим спортивным директором «Сочи» Орловым

Как стало известно «СЭ», бывший спортивный директор «Сочи» Андрей Орлов посетил офис «Спартака» и провел переговоры с руководством московского клуба на предмет возможного сотрудничества.

Ранее в менеджерском составе «Спартака» произошли изменения: генеральным директором клуба был назначен Сергей Некрасов, а занимавший должность последние два года Олег Малышев остался членом совета директоров.

Также сообщалось, что Франсис Кахигао может покинуть пост спортивного директора «Спартака». Одним из кандидатов на эту должность помимо Орлова является бывший спортивный директор ЦСКА Андрей Мовсесьян.