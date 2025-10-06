Футбол
Сегодня, 21:10

Руководство «Спартака» провело переговоры с бывшим спортивным директором «Сочи» Орловым

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора

Как стало известно «СЭ», бывший спортивный директор «Сочи» Андрей Орлов посетил офис «Спартака» и провел переговоры с руководством московского клуба на предмет возможного сотрудничества.

Ранее в менеджерском составе «Спартака» произошли изменения: генеральным директором клуба был назначен Сергей Некрасов, а занимавший должность последние два года Олег Малышев остался членом совета директоров.

Деян Станкович и&nbsp;Олег Малышев.«Лукойл» поменял гендиректора, оставил тренера и собеседует спортивных директоров. Что происходит в «Спартаке»

Также сообщалось, что Франсис Кахигао может покинуть пост спортивного директора «Спартака». Одним из кандидатов на эту должность помимо Орлова является бывший спортивный директор ЦСКА Андрей Мовсесьян.

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Материалы сюжета: РПЛ 12-й тур: «Локомотив» — ЦСКА, «Сочи» — «Зенит» и другие матчи
Мойзес не сыграет с «Локомотивом»
Мостовой — о новом гендиректоре «Спартака» Некрасове: «Болельщик ЦСКА? Какая разница»
Станкович остается в «Спартаке»
КДК накажет «Спартак» за нецензурные кричалки болельщиков в адрес арбитра матча с ЦСКА
Защитник «Ахмата» Ндонг вызван на заседание КДК за агрессивное поведение в матче с «Краснодаром»
Мостовой призвал не убирать Станковича: «Увольняли уже после первого тура»
  • Корнелий Ш

    на одном Ливае заработал на две старости

    06.10.2025

  • m_16

    Он Ахегао :)

    06.10.2025

  • 555 555

    Шоу должно продолжаться!

    06.10.2025

  • zg

    Хрен редьки не слаще....А что,КаггиХао уже заработал на безбедную старость?

    06.10.2025

    • «Пари НН» обратился в ЭСК РФС по эпизоду с голом Ильина в матче с «Сочи»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 ЦСКА 11 7 3 1 22-10 24
    2
    		 Локомотив 11 6 5 0 26-16 23
    3
    		 Краснодар 11 7 2 2 22-7 23
    4
    		 Зенит 11 5 5 1 21-10 20
    5
    		 Балтика 11 5 5 1 15-6 20
    6
    		 Спартак 11 5 3 3 19-17 18
    7
    		 Рубин 11 5 3 3 15-15 18
    8
    		 Динамо 11 4 3 4 18-17 15
    9
    		 Ахмат 11 4 3 4 14-13 15
    10
    		 Ростов 11 3 4 4 9-12 13
    11
    		 Кр. Советов 11 3 3 5 16-21 12
    12
    		 Динамо Мх 11 2 4 5 5-13 10
    13
    		 Акрон 11 1 5 5 13-18 8
    14
    		 Оренбург 11 1 4 6 13-22 7
    15
    		 Пари НН 11 2 0 9 9-22 6
    16
    		 Сочи 11 1 2 8 7-25 5
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    18.10 13:00
    Кр. Советов – Оренбург
    		 - : -
    18.10 13:00
    Пари НН – Акрон
    		 - : -
    18.10 15:15
    Спартак – Ростов
    		 - : -
    18.10 17:30
    Динамо Мх – Краснодар
    		 - : -
    18.10 19:45
    Локомотив – ЦСКА
    		 - : -
    19.10 14:30
    Сочи – Зенит
    		 - : -
    19.10 17:00
    Рубин – Балтика
    		 - : -
    19.10 19:30
    Динамо – Ахмат
    		 - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков

    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 9
    Мирлинд Даку

    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Максим Глушенков

    Максим Глушенков

    Зенит

    		 6
    П
    Эдуард Сперцян

    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев

    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Николай Рассказов

    Николай Рассказов

    Крылья Советов

    		 4
    И К Ж
    Диего Коста

    Диего Коста

    Краснодар

    		 10 1 2
    Лечи Садулаев

    Лечи Садулаев

    Ахмат

    		 11 1 2
    Ярослав Крашевский

    Ярослав Крашевский

    Пари Нижний Новгород

    		 4 1 1
    Вся статистика

