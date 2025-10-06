Руководство «Спартака» провело переговоры с бывшим спортивным директором «Сочи» Орловым
Как стало известно «СЭ», бывший спортивный директор «Сочи» Андрей Орлов посетил офис «Спартака» и провел переговоры с руководством московского клуба на предмет возможного сотрудничества.
Ранее в менеджерском составе «Спартака» произошли изменения: генеральным директором клуба был назначен Сергей Некрасов, а занимавший должность последние два года Олег Малышев остался членом совета директоров.
Также сообщалось, что Франсис Кахигао может покинуть пост спортивного директора «Спартака». Одним из кандидатов на эту должность помимо Орлова является бывший спортивный директор ЦСКА Андрей Мовсесьян.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|11
|7
|3
|1
|22-10
|24
|
2
|Локомотив
|11
|6
|5
|0
|26-16
|23
|
3
|Краснодар
|11
|7
|2
|2
|22-7
|23
|
4
|Зенит
|11
|5
|5
|1
|21-10
|20
|
5
|Балтика
|11
|5
|5
|1
|15-6
|20
|
6
|Спартак
|11
|5
|3
|3
|19-17
|18
|
7
|Рубин
|11
|5
|3
|3
|15-15
|18
|
8
|Динамо
|11
|4
|3
|4
|18-17
|15
|
9
|Ахмат
|11
|4
|3
|4
|14-13
|15
|
10
|Ростов
|11
|3
|4
|4
|9-12
|13
|
11
|Кр. Советов
|11
|3
|3
|5
|16-21
|12
|
12
|Динамо Мх
|11
|2
|4
|5
|5-13
|10
|
13
|Акрон
|11
|1
|5
|5
|13-18
|8
|
14
|Оренбург
|11
|1
|4
|6
|13-22
|7
|
15
|Пари НН
|11
|2
|0
|9
|9-22
|6
|
16
|Сочи
|11
|1
|2
|8
|7-25
|5
|18.10
|13:00
|
Кр. Советов – Оренбург
|- : -
|18.10
|13:00
|
Пари НН – Акрон
|- : -
|18.10
|15:15
|
Спартак – Ростов
|- : -
|18.10
|17:30
|
Динамо Мх – Краснодар
|- : -
|18.10
|19:45
|
Локомотив – ЦСКА
|- : -
|19.10
|14:30
|
Сочи – Зенит
|- : -
|19.10
|17:00
|
Рубин – Балтика
|- : -
|19.10
|19:30
|
Динамо – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|9
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|8
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Зелимхан Бакаев
Локомотив
|4
|
|
Николай Рассказов
Крылья Советов
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Диего Коста
Краснодар
|10
|1
|2
|
|
Лечи Садулаев
Ахмат
|11
|1
|2
|
|
Ярослав Крашевский
Пари Нижний Новгород
|4
|1
|1