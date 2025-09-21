«Спартак» — «Крылья Советов»: трансляция матча РПЛ начнется в 14.30 мск

«Спартак» и «Крылья Советов» встретятся в матче девятого тура чемпионата России в воскресенье, 21 сентября. Игра пройдет на «Лукойл Арене» в Москве, начало — в 14.30 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 9-й тур.

21 сентября 2025, 14:30. Лукойл Арена (Москва)

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча красно-белых и самарцев. За ключевыми событиями и результатом игры «Спартак» — «Крылья Советов» также можно следить в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире встречу москвичей и самарцев покажет телеканал «Матч Премьер», трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

В восьми турах чемпионата России обе команды набрали по 12 очков. В восьмом туре спартаковцы сыграли вничью с московским «Динамо» — 2:2, а самарцы на своем поле победили «Сочи» — 2:0.