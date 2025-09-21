Защитник «Балтики» Чивич назвал возможной борьбу за чемпионство в этом сезоне

Защитник «Балтики» Элдар Чивич в разговоре с «СЭ» прокомментировал успешный старт команды в РПЛ.

«Мы боремся друг за друга, выполняем тренерские установки и бьемся до конца. Благодаря этому мы смогли успешно стартовать в РПЛ. Борьба за чемпионство? Посмотрим, как будет складываться сезон. Он длинный. Но все возможно, потому что это футбол», — сказал Чивич «СЭ».

«Балтика» после восьми матчей занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 16 очков.