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«Оренбург» — «Динамо»: трансляция матча РПЛ начнется в 12.00 мск

«Оренбург» и «Динамо» встретятся в матче чемпионата России
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Оренбург» и «Динамо» Москва встретятся в матче девятого тура чемпионата России в воскресенье, 21 сентября. Игра пройдет на стадионе «Газовик» в Оренбурге, начало — в 12.00 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 9-й тур.
21 сентября 2025, 12:00. Газовик (Оренбург)
Оренбург
1:3
Динамо

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Ключевые события игры «Оренбург» — «Динамо» Москва можно также отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире встречу оренбуржцев и москвичей покажет телеканал «Матч Премьер», трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

&laquo;Оренбург&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Динамо&raquo;.«Оренбург» — «Динамо». Онлайн-трансляция матча РПЛ

В восьми турах РПЛ «Оренбург» набрал 7 очков, «Динамо» — 9. В восьмом туре оренбуржцы проиграли «Пари НН» — 1:3, а динамовцы сыграли вничью со «Спартаком» — 2:2.

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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
4
 Краснодар 10 6 3 1 16-10 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
13
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел 1 : 2
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон 1 : 1
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар - : -
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:45 Спартак – Рубин - : -
18.10 21:00 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 8
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 6
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 9 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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