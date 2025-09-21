«Оренбург» — «Динамо»: трансляция матча РПЛ начнется в 12.00 мск

«Оренбург» и «Динамо» Москва встретятся в матче девятого тура чемпионата России в воскресенье, 21 сентября. Игра пройдет на стадионе «Газовик» в Оренбурге, начало — в 12.00 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 9-й тур.

21 сентября 2025, 12:00. Газовик (Оренбург)

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Ключевые события игры «Оренбург» — «Динамо» Москва можно также отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире встречу оренбуржцев и москвичей покажет телеканал «Матч Премьер», трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

В восьми турах РПЛ «Оренбург» набрал 7 очков, «Динамо» — 9. В восьмом туре оренбуржцы проиграли «Пари НН» — 1:3, а динамовцы сыграли вничью со «Спартаком» — 2:2.