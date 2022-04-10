«Спартак» дома разгромил «Арсенал», Николсон оформил дубль

«Спартак» в домашнем матче 24-го тура Тинькофф РПЛ разгромил «Арсенал» со счетом 3:0. Встреча прошла в Москве на «Открытие Арене».

Дубль оформил Шамар Николсон, еще один мяч забил Роман Зобнин.

На 86-й минуте встречи «Арсенал» остался в меньшинстве — с поля за вторую желтую карточку был удален полузащитник Кингс Кангва.

«Спартак» прервал серию из трех матчей без побед в РПЛ и занимает девятое место в таблице. В следующем матче команда Паоло Ваноли дома сыграет с «Рубином» (16 аперля).

«Арсенал» не может победить уже семь матчей подряд и идет на последней, 16-й строчке. В следующем туре «канониры» на своем поле примут «Ростов» (17 апреля).