В воскресенье, 10 апреля, состоится матч 24-го тура Тинькофф-чемпионата России, в котором «Ростов» на своем поле примет «Локомотив». Начало встречи — в 19.30 по московскому времени.

В первом круге чемпионата ростовчане победили в Москве со счетом 2:1.

Турнирную таблицу Тинькофф-чемпионата России можно посмотреть здесь.

Расписание матчей премьер-лиги на сезон-2021/22 — по этой ссылке.

Следить за матчем «Ростов» — «Локомотив» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире по этой ссылке.