В «Урале» рассказали о будущем главного тренера Игоря Шалимова

В «Урале» назвали ерундой информацию об увольнении Шалимова после поражения от «Крыльев»

Президент «Урала» Григорий Иванов в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о будущем главного тренера команды из Екатеринбурга Игоря Шалимова после поражения в матче 24-го тура Тинькофф РПЛ от «Крыльев Советов» (0:1).

«Возможное увольнение после поражения? Все это ерунда. Никто не будет увольнять Шалимова. Это не делается сгоряча. Пускай тренер разберется, почему так сыграли. Увольнение — все это ерунда», — сказал Иванов «СЭ».

Благодаря победе «Крылья Советов» опередили «Ахмат» и поднялись на седьмое место в турнирной таблице с 35 очками в 24 матчах. «Урал» идет на 14-й строчке с 21 очком в 24 играх.

53-летний Шалимов тренирует «Урал» с августа 2021 года.