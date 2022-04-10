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Сегодня, 18:25

В «Урале» рассказали о будущем главного тренера Игоря Шалимова

В «Урале» назвали ерундой информацию об увольнении Шалимова после поражения от «Крыльев»
Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Игорь Шалимов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Президент «Урала» Григорий Иванов в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о будущем главного тренера команды из Екатеринбурга Игоря Шалимова после поражения в матче 24-го тура Тинькофф РПЛ от «Крыльев Советов» (0:1).

«Возможное увольнение после поражения? Все это ерунда. Никто не будет увольнять Шалимова. Это не делается сгоряча. Пускай тренер разберется, почему так сыграли. Увольнение — все это ерунда», — сказал Иванов «СЭ».

Благодаря победе «Крылья Советов» опередили «Ахмат» и поднялись на седьмое место в турнирной таблице с 35 очками в 24 матчах. «Урал» идет на 14-й строчке с 21 очком в 24 играх.

53-летний Шалимов тренирует «Урал» с августа 2021 года.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 24-й тур
10 апр, 12:00. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
Урал
0:1
Крылья Советов
Голы
Зиньковский, 53 (0:1)
Урал
Помазун Гогличидзе Мамин Герасимов Егорычев (Юшин, 85) Аугустыняк (Подберезкин, 86) Гаджимурадов (Железнов, 77) Колесниченко (Мишкич, 59) Шатов (Евсеев, 85) Магомадов Бикфалви
Крылья Советов
Ломаев Солдатенков Горшков Костанца Бейл Гапонов Ежов (Липовой, 86) Глушенков (Якуба, 73) Зиньковский (Пиняев, 73) Сарвели (Витюгов, 81) Коваленко (Цыпченко, 73)
Предупреждения
Герасимов 3’, Магомадов 28’, Шатов 39’, Аугустыняк 57’, Мишкич 65’  -  Бейл 24’, Сарвели 76’
Удаления
Герасимов 84’ (вторая ж.к)
Судьи
Левников (Санкт-Петербург) Болховитин (Ленинградская область) Шаламберидзе (Москва)
ВАР
Фролов (Москва) Усачев (Ростов-на-Дону) Турбин (Дмитров)

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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити 1
Ливерпуль 1
1-й тайм

Обе забьют - да

21%

1.63

X2

15%

1.82

П1

13%

2.05
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ахмат 0
Зенит 2
Матч завершен

П2

27%

1.70

ТБ 2.0

16%

1.47

Обе забьют - да

14%

1.95
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 3
Арсенал Т 0
Матч завершен

П1

23%

1.47

Ф1 (-1.0)

18%

1.77

ТБ 2.5

17%

1.78
Игорь Шалимов
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Урал
Григорий Иванов (руководитель)
6
3
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 Зенит 24 15 7 2 55-23 52
2
 Динамо 24 15 4 5 43-24 49
3
 ЦСКА 24 13 4 7 36-24 43
4
 Сочи 24 13 3 8 37-25 42
5
 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
6
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
7
 Кр. Советов 24 10 5 9 30-26 35
8
 Ахмат 24 10 2 12 29-32 32
9
 Спартак 24 8 6 10 27-32 30
10
 Н. Новгород 24 7 6 11 22-34 27
11
 Ростов 23 6 7 10 35-40 25
12
 Рубин 24 7 4 13 31-43 25
13
 Химки 24 5 9 10 26-41 24
14
 Урал 24 4 9 11 15-25 21
15
 Уфа 24 4 9 11 22-34 21
16
 Арсенал 24 5 6 13 24-49 21
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Урал – Кр. Советов
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10.04 14:00
Уфа – Сочи
 1 : 2
10.04 16:30
Спартак – Арсенал
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