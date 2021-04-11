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«Сочи» — «Зенит»: прямая трансляция матча РПЛ

15:30
Артем Дзюба. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
Артем Дзюба. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
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11 апреля «Сочи» на своем поле сыграет с «Зенитом» в матче 25-го тура Тинькофф РПЛ. Начало встречи в 16.30 (по мск).

Команда Владимира Федотова с 40 очками занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. «Зенит» располагается на первой строчке с 51 баллом.

Следить за трансляцией матча «Сочи» — «Зенит» можно будет на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции на канале «Матч Премьер».

Видеотрансляция матча «Сочи» — «Зенит»

Сочи — Зенит

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