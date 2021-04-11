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«Динамо» — «Урал»: прямая трансляция матча РПЛ

15:30
Футболисты «Динамо». Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Футболисты «Динамо». Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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11 апреля «Динамо» в Москве сыграет с «Уралом» в матче 25-го тура Тинькофф РПЛ. Начало встречи в 16.30 (по мск).

Команда Сандро Шварца с 42 очками занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. «Урал» — 29 баллов и 12-я строчка.

Следить за трансляцией матча «Динамо» — «Урал» можно будет на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции на канале «Матч ТВ».

Видеотрансляция матча «Динамо» — «Урал»

Динамо — Урал

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