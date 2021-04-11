«Динамо» — «Урал»: стали известны стартовые составы
Тренерские штабы московского «Динамо» и «Урала» огласили стартовые составы на матч 25-го тура Тинькофф РПЛ.
«Динамо»: Шунин, Ордец, Евгеньев, Варела, Паршивлюк, Моро, Фомин, Шиманьски, Лесовой, Захарян, Грулев.
«Урал»: Годзюр, Рыков, Страндберг, Адамов, Подберезкин, Йовичич, Калинин, Егорычев, Мишкич, Августиняк, Погребняк.
Встреча команд состоится сегодня, 11 апреля, в 16.30 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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