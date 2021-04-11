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«Динамо» — «Урал»: стали известны стартовые составы

15:32
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Тренерские штабы московского «Динамо» и «Урала» огласили стартовые составы на матч 25-го тура Тинькофф РПЛ.

«Динамо»: Шунин, Ордец, Евгеньев, Варела, Паршивлюк, Моро, Фомин, Шиманьски, Лесовой, Захарян, Грулев.

«Урал»: Годзюр, Рыков, Страндберг, Адамов, Подберезкин, Йовичич, Калинин, Егорычев, Мишкич, Августиняк, Погребняк.

Встреча команд состоится сегодня, 11 апреля, в 16.30 по московскому времени.

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