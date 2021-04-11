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«Сочи» — «Зенит»: все голы матча

18:33
«Сочи» — «Зенит».
«Сочи» — «Зенит».
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«Сочи» проиграл «Зениту» (1:2) в матче 25-го тура Тинькофф РПЛ.

58-я минута. Бурмистров — 1:0

Публикация от МАТЧ ПРЕМЬЕР | футбол онлаи?н (@matchpremier)

63-я минута. Азмун — 1:1

80-я минута. Азмун — 1:2

Сочи — Зенит

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 25-й тур. Сочи — Зенит, Локомотив — Спартак и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры




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