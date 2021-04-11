«Сочи» — «Зенит»: все голы матча
«Сочи» проиграл «Зениту» (1:2) в матче 25-го тура Тинькофф РПЛ.
58-я минута. Бурмистров — 1:0
63-я минута. Азмун — 1:1
14-й гол Сердара Азмуна в текущем сезоне @premierliga ? pic.twitter.com/aVTt3viIZY— ФК «Зенит» (@zenit_spb) April 11, 2021
80-я минута. Азмун — 1:2
15-й гол Сердара Азмуна в сезоне @premierliga! ?? ?? pic.twitter.com/EvSMOaPkE2— ФК «Зенит» (@zenit_spb) April 11, 2021
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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