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Дубль Азмуна принес «Зениту» волевую победу над «Сочи»

18:24
Сердар Азмун. Фото Анна Мейер.
Сердар Азмун. Фото Анна Мейер.
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«Зенит» победил «Сочи» в матче 25-го тура Тинькофф чемпионата России со счетом 2:1.

Открыли счет хозяева: на 58-й минуте отличился нападающий Никита Бурмистров. Но затем форвард «Зенита» Сердар Азмун оформил дубль и принес команде из Санкт-Петербурга волевую победу.

«Зенит» выиграл четвертый матч подряд и набрал 54 очка, оторвавшись от «Спартака» в турнирной таблице. У красно-белых 47 очков и игра в запасе.

В активе «Сочи» осталось 40 очков, команда расположилась на седьмой строчке.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

25-й тур

«Сочи» — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 1:2 (0:0)

Голы: Бурмистров, 58 (1:0). Азмун, 63 (1:1). Азмун, 80 (1:2).

«Сочи»: Н.Заболотный, Миладинович, Маммана, Прохин, Заика (Маргасов, 89), Юсупов, Цаллагов, Нобоа (Пруцев, 90), Терехов, Бурмистров (Руденко, 79), А.Заболотный (Дуганджич, 90).

«Зенит» (Санкт-Петербург): Лунев, Караваев, Ракицкий, Чистяков, Дуглас Сантос, Кузяев, Барриос, Вендел (Ерохин, 90), Малком (Мостовой, 74), Азмун (Дриусси, 90), Дзюба (Оздоев, 85).

Предупреждения: Прохин, 38. Барриос, 42. Руденко, 85. Миладинович, 90+4.

Судьи: Москалев (Воронеж). Ковалев (Реутов), Богданов (Верея).

ВАР: Мешков (Дмитров). Шаламберидзе (Москва).

11 апреля. Сочи. Стадион «Фишт».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2020-2021/

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 25-й тур. Сочи — Зенит, Локомотив — Спартак и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры




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