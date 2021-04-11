Дубль Азмуна принес «Зениту» волевую победу над «Сочи»
«Зенит» победил «Сочи» в матче 25-го тура Тинькофф чемпионата России со счетом 2:1.
Открыли счет хозяева: на 58-й минуте отличился нападающий Никита Бурмистров. Но затем форвард «Зенита» Сердар Азмун оформил дубль и принес команде из Санкт-Петербурга волевую победу.
«Зенит» выиграл четвертый матч подряд и набрал 54 очка, оторвавшись от «Спартака» в турнирной таблице. У красно-белых 47 очков и игра в запасе.
В активе «Сочи» осталось 40 очков, команда расположилась на седьмой строчке.
Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига
25-й тур
«Сочи» — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 1:2 (0:0)
Голы: Бурмистров, 58 (1:0). Азмун, 63 (1:1). Азмун, 80 (1:2).
«Сочи»: Н.Заболотный, Миладинович, Маммана, Прохин, Заика (Маргасов, 89), Юсупов, Цаллагов, Нобоа (Пруцев, 90), Терехов, Бурмистров (Руденко, 79), А.Заболотный (Дуганджич, 90).
«Зенит» (Санкт-Петербург): Лунев, Караваев, Ракицкий, Чистяков, Дуглас Сантос, Кузяев, Барриос, Вендел (Ерохин, 90), Малком (Мостовой, 74), Азмун (Дриусси, 90), Дзюба (Оздоев, 85).
Предупреждения: Прохин, 38. Барриос, 42. Руденко, 85. Миладинович, 90+4.
Судьи: Москалев (Воронеж). Ковалев (Реутов), Богданов (Верея).
ВАР: Мешков (Дмитров). Шаламберидзе (Москва).
11 апреля. Сочи. Стадион «Фишт».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2020-2021/
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