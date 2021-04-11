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Рангник приехал на матч «Локомотив» — «Спартак»

18:35
Ральф Рангник. Фото DFL.
Ральф Рангник. Фото DFL.
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Бывший главный тренер «Шальке», «Хоффенхайма» и «Лейпцига» Ральф Рангник посетил матч 25-го тура Тинькофф РПЛ между «Локомотивом» и «Спартаком».

С июля 2019-го Рангник работал руководителем отдела спорта и развития футбола в спортивной дирекции компании «Ред Булл».

На данный момент красно-белые занимают вторую строчку в турнирной таблице чемпионата, имея в своем активе 47 очков. «Железнодорожники» расположились на 4-м месте, набрав 43 балла.

Локомотив — Спартак

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