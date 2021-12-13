«Сочи» — «Спартак»: судья правильно наказал Нобоа — сочинец заслужил красную карточку
На 66-й минуте матча 18-го тура Тинькофф чемпионата России «Сочи» — «Спартак» арбитр Сергей Иванов самостоятельно, без помощи видеоассистентов, принял верное решение, показал красную карточку Кристиану Нобоа и удалил сочинца с поля.
Судья занимал хорошую позицию и увидел, что во время атаки красно-белых футболист хозяев поля пытался догнать Квинси Промеса и совершил серьезное нарушение правил — попал ему сзади шипами в область ахиллова сухожилия и едва не нанес тяжелую травму.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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