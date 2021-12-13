«Спартак» крупно проиграл «Сочи», Нобоа забил пенальти и получил красную карточку

«Спартак» в заключительном матче 18-го тура Тинькофф чемпионата России в гостях проиграл «Сочи». Сочинцы одолели соперника со счетом 3:0.

Решающий гол в середине первого тайма забил полузащитник Кристиан Нобоа. Он реализовал пенальти, который был назначен после подсказки ВАР.

Во втором тайме Нобоа получил прямую красную карточку. Эквадорец грубо сфолил в центре поле на игроке «Спартака» Квинси Промесе.

Но «Спартак» так и не сумел распечатать ворота соперников, несмотря подавляющее преимущество по опасным моментам. А в концовке встречи красно-белых добил вышедший на замену экс-хавбек москвичей Ивелин Попов — 2:0.

Точку в матче поставил полузащитник Артур Юсупов. Он реализовал еще один — 3:0. В этом моменте за фол в штрафной красную получил Максимилиано Кофрие.

Ожидается, что эта встреча стала последней для главного тренера москвичей Руя Витории на своем посту.

Новый главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли прибудет в Москву из Вероны вечером 15 декабря. Он проведет здесь четыре или пять дней, а затем вернется в Италию.

На зимний перерыв «Спартак» ушел на девятом месте: в активе команды 23 очка. Команда тренера Руя Витории одержала всего одну победу в последних восьми играх в РПЛ — над «Ахматом» (2:1).

«Сочи» набрал 31 очко и поднялся на третье место в турнирной таблице.