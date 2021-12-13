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«Спартак» крупно проиграл «Сочи», Нобоа забил пенальти и получил красную карточку

20:58
Руй Витория. Фото ФК «Спартак»
Руй Витория. Фото ФК «Спартак»
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«Спартак» в заключительном матче 18-го тура Тинькофф чемпионата России в гостях проиграл «Сочи». Сочинцы одолели соперника со счетом 3:0.

Решающий гол в середине первого тайма забил полузащитник Кристиан Нобоа. Он реализовал пенальти, который был назначен после подсказки ВАР.

Во втором тайме Нобоа получил прямую красную карточку. Эквадорец грубо сфолил в центре поле на игроке «Спартака» Квинси Промесе.

Но «Спартак» так и не сумел распечатать ворота соперников, несмотря подавляющее преимущество по опасным моментам. А в концовке встречи красно-белых добил вышедший на замену экс-хавбек москвичей Ивелин Попов — 2:0.

Точку в матче поставил полузащитник Артур Юсупов. Он реализовал еще один — 3:0. В этом моменте за фол в штрафной красную получил Максимилиано Кофрие.

Ожидается, что эта встреча стала последней для главного тренера москвичей Руя Витории на своем посту.

Новый главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли прибудет в Москву из Вероны вечером 15 декабря. Он проведет здесь четыре или пять дней, а затем вернется в Италию.

На зимний перерыв «Спартак» ушел на девятом месте: в активе команды 23 очка. Команда тренера Руя Витории одержала всего одну победу в последних восьми играх в РПЛ — над «Ахматом» (2:1).

«Сочи» набрал 31 очко и поднялся на третье место в турнирной таблице.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 18-й тур
13 дек, 19:00. Фишт (Сочи)
Сочи
3:0
Спартак
Голы
Нобоа, 28 (1:0), Попов, 89 (2:0), Юсупов, 90+7 (3:0)
Сочи
Адамов Родригау Юрганов Прохин (Маммана, 46 ) Заика (Маргасов, 90+3 ) Цаллагов Нобоа Юсупов Жоаузинью (Бурмистров, 67 ) Терехов Барсов (Попов, 67 )
Спартак
Селихов Жиго Кофрие Джикия Мозес Умяров Зобнин Ломовицкий (Шитов, 88) Бакаев Игнатов (Мелкадзе, 59) Промес
Предупреждения
Юсупов 36, Прохин 45, Родригау 63, Адамов 90, Барсов 90  -  Игнатов 27, Жиго 79, Бакаев 90
Удаления
Нобоа 66, Кофрие 90
Судьи
Иванов (Ростов-на-Дону) Данченко (Уфа) Усачев (Ростов-на-Дону)
ВАР
Левников (Санкт-Петербург) Болховитин (Ленинградская область)

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2021-2022/

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Иван Шитик все материалы автора

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