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Сегодня, 20:17

«Сочи» — «Рубин»: хозяева остались вдесятером после удаления Кравцова

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Сочи» Кирилл Кравцов получил вторую желтую карточку в матче 15-го тура РПЛ с «Рубином» — 0:1.

На 55-й минуте футболист получил предупреждение в центре поля. Первую желтую карточку судья показал ему на 5-й минуте встречи.

Россия. Премьер-лига. 15-й тур
12 нояб, 19:00. Фишт (Сочи)
Сочи
Рубин

ФК Рубин (Казань)
ФК Сочи
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
7
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
8
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
9
 Рубин 14 5 4 5 13-20 19
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 14 4 5 5 22-25 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 14 3 1 10 16-23 10
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11.11 14:00
Кр. Советов – Урал
 3 : 1
11.11 14:00
Факел – ЦСКА
 1 : 1
11.11 16:30
Локомотив – Ахмат
 2 : 1
11.11 19:30
Зенит – Краснодар
 1 : 1
12.11 14:00
Пари НН – Балтика
 0 : 0
12.11 16:30
Динамо – Оренбург
 2 : 0
12.11 19:00
Сочи – Рубин
 - : -
12.11 19:30
Спартак – Ростов
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 12
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Краснодар

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Эдуард Сперцян

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Роман Ежов

Крылья Советов

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Иван Обляков

ЦСКА

 4
И К Ж
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 12 1 3
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