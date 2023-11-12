«Сочи» — «Рубин»: хозяева остались вдесятером после удаления Кравцова

Полузащитник «Сочи» Кирилл Кравцов получил вторую желтую карточку в матче 15-го тура РПЛ с «Рубином» — 0:1.

На 55-й минуте футболист получил предупреждение в центре поля. Первую желтую карточку судья показал ему на 5-й минуте встречи.