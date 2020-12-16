«Сочи» переиграл в большинстве «Динамо» и одержал третью победу подряд

«Сочи» одержал третью победу подряд. В 19-м туре Тинькофф чемпионата России команда на своем поле победила «Динамо». Встреча закончилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

Оба мяча в ворота Антона Шунина влетели во второй тайме. В составе «Сочи» отличились Антон Заболотный и Артур Юсупов.

Отметим, что в промежутке между голами «Динамо» осталось в меньшинстве: вторую желтую карточку получил Роман Евгеньев.

«Сочи» набрал 33 очка и поднялся на четвертое место в турнирной таблице. «Динамо» опустилось на шестую строчку (30 очков).

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

19-й тур

«Сочи» — «Динамо» (Москва) — 2:0 (0:0)

Голы: А.Заболотный, 52 (1:0). Юсупов, 70 (2:0).

«Сочи»: Джанаев, Мевля, Новосельцев, Миладинович, Маргасов (Заика, 78), Цаллагов, Нобоа (Пруцев, 83), Жоаузинью (Руденко, 82), Юсупов (Боковой, 88), С.Ю.Терехов, Дуганджич (А.Заболотный, 46).

«Динамо» (Москва): Шунин, Паршивлюк, Ордец (Нойштедтер, 61), Евгеньев, Варела, Фомин, Шиманьски, Моро, Лесовой, Нжи (Комличенко, 61), Грулев (Игбун, 54).

Предупреждения: Евгеньев, 16. Дуганджич, 44.

Удаление: Евгеньев, 64 (грубая игра, вторая ж.к.).

Судьи: Мешков (Дмитров). Демешко (Химки), Миневич (Смоленск).

ВАР: Волошин (Смоленск). Чельцов (Москва).

16 декабря. Сочи. Стадион «Фишт».