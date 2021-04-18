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«Сочи» — ЦСКА: Дивеев отыграл один мяч

18:14
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Защитник ЦСКА Игорь Дивеев забил гол в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи» — 1:2.

На 78-й минуте встречи футболист отправил мяч в ворота голкипера сочинцев Николая Заболотного ударом со штрафного.

Публикация от Тинькофф РПЛ (@premierliga)

Этот гол стал для Дивеева вторым в сезоне-2020/21.

Сочи — ЦСКА

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