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ЦСКА потерпел первое поражение при Оличе, уступив «Сочи» в гостях

18:26
18 апреля. Сочи. «Сочи» — ЦСКА. Фото ПФК ЦСКА
18 апреля. Сочи. «Сочи» — ЦСКА. Фото ПФК ЦСКА
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«Сочи» на своем поле обыграл ЦСКА в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ — 2:1.

У сочинцев отличились Кристиан Нобоа (с пенальти) и Артур Юсупов. Единственный гол армейцев забил Игорь Дивеев. ЦСКА впервые потерпел поражение под руководством нового главного тренера команды, Ивицы Олича. «Сочи» прервал серию из трех поражений подряд.

«Сочи» занимает 7-е место в турнирной таблице с 43 очками в 26 матчах, ЦСКА идет 5-м с 46 очками в 26 играх.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

26-й тур

«Сочи» — ЦСКА (Москва) — 2:1 (1:0)

Голы: Нобоа, 40 — с пенальти (1:0). Юсупов, 54 (2:0). Дивеев, 78 (2:1).

«Сочи»: Н.Заболотный, Заика, Миладинович, Прохин, Мевля, Терехов, Бурмистров (Руденко, 85), Цаллагов, Нобоа, Юсупов, А.Заболотный (Дуганджич, 85).

ЦСКА (Москва): Акинфеев, Карпов (Дзагоев, 46), Дивеев, Васин, Щенников, Эджуке (Чалов, 66), Влашич, Марадишвили, Обляков (Ахметов, 58), Тикнизян (Сигурдссон, 59), Рондон (Шкурин, 74).

Предупреждения: Терехов, 35. Васин, 40. Бурмистров, 50. Мевля, 77. Сигурдссон, 81. Н.Заболотный, 85. Дуганджич, 88. Дзагоев, 90+3.

Судьи: Васильев (Ижевск). Шаламберидзе (Москва), Жвакин (Ленинградская область).

ВАР: Безбородов (Санкт-Петербург). Данченко (Уфа).

18 апреля. Сочи. Стадион «Фишт».

Сочи — ЦСКА

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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