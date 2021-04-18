ЦСКА потерпел первое поражение при Оличе, уступив «Сочи» в гостях
«Сочи» на своем поле обыграл ЦСКА в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ — 2:1.
У сочинцев отличились Кристиан Нобоа (с пенальти) и Артур Юсупов. Единственный гол армейцев забил Игорь Дивеев. ЦСКА впервые потерпел поражение под руководством нового главного тренера команды, Ивицы Олича. «Сочи» прервал серию из трех поражений подряд.
«Сочи» занимает 7-е место в турнирной таблице с 43 очками в 26 матчах, ЦСКА идет 5-м с 46 очками в 26 играх.
Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига
26-й тур
«Сочи» — ЦСКА (Москва) — 2:1 (1:0)
Голы: Нобоа, 40 — с пенальти (1:0). Юсупов, 54 (2:0). Дивеев, 78 (2:1).
«Сочи»: Н.Заболотный, Заика, Миладинович, Прохин, Мевля, Терехов, Бурмистров (Руденко, 85), Цаллагов, Нобоа, Юсупов, А.Заболотный (Дуганджич, 85).
ЦСКА (Москва): Акинфеев, Карпов (Дзагоев, 46), Дивеев, Васин, Щенников, Эджуке (Чалов, 66), Влашич, Марадишвили, Обляков (Ахметов, 58), Тикнизян (Сигурдссон, 59), Рондон (Шкурин, 74).
Предупреждения: Терехов, 35. Васин, 40. Бурмистров, 50. Мевля, 77. Сигурдссон, 81. Н.Заболотный, 85. Дуганджич, 88. Дзагоев, 90+3.
Судьи: Васильев (Ижевск). Шаламберидзе (Москва), Жвакин (Ленинградская область).
ВАР: Безбородов (Санкт-Петербург). Данченко (Уфа).
18 апреля. Сочи. Стадион «Фишт».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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