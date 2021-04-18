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Зелимхан Бакаев пропускает матч с «Уфой» из-за мышечного воспаления

18:09
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Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев не попал в состав команды на матч 26-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы».

Как информирует клубный Twitter, у 24-летнего хавбека мышечное воспаление.

Спартак — Уфа

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