Зелимхан Бакаев пропускает матч с «Уфой» из-за мышечного воспаления
Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев не попал в состав команды на матч 26-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы».
Как информирует клубный Twitter, у 24-летнего хавбека мышечное воспаление.
Зелимхан Бакаев пропускает #СпартакУфа из-за мышечного воспаления.— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) April 18, 2021
Здоровья! https://t.co/Ylbd8mmLTI pic.twitter.com/xkrokOap1N
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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