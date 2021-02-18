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Форвард «Спартака» Соболев восстановился после травмы и готов выйти на поле

14:08
Александр Соболев. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Соболев. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско во время пресс-конференции заявил, что нападающий красно-белых Александр Соболев полностью восстановился после травмы.

— Соболев получил травму. Каково сейчас его состояние?

— Он готов. Буквально через несколько дней после травмы мы были в Москве, и в первый же день занятий в Тарасовке был в общей группе.

Футболист травмировался 7 февраля в товарищеском матче с «Ригой» (4:0) и не сумел завершить игру. 23-летний нападающий в текущем сезоне провел 13 матчей за «Спартак» и забил шесть мячей при двух голевых передачах.

(Артем Калинин)

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