Форвард «Спартака» Соболев восстановился после травмы и готов выйти на поле

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско во время пресс-конференции заявил, что нападающий красно-белых Александр Соболев полностью восстановился после травмы.

— Соболев получил травму. Каково сейчас его состояние?

— Он готов. Буквально через несколько дней после травмы мы были в Москве, и в первый же день занятий в Тарасовке был в общей группе.

Футболист травмировался 7 февраля в товарищеском матче с «Ригой» (4:0) и не сумел завершить игру. 23-летний нападающий в текущем сезоне провел 13 матчей за «Спартак» и забил шесть мячей при двух голевых передачах.

(Артем Калинин)